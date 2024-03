Tutto quello che devi sapere per gestire una gatta in calore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’incontro tra un gatto di sesso femminile con un esemplare maschile permette la nascita dei cuccioli se la riproduzione avverrà nel periodo dell’ovulazione. A differenza dell’essere umano però, la fertilità del gatto è molto diversa in quanto una gattina può essere fecondata solamente per pochissimi giorni all’anno. Ecco che cosa sappiamo sul gatto in, partendo dalla differenza tra femmine e maschi, svelando qualche curiosità sui segnali per riconoscere questo momento e sulla gestazione del felino. Il gatto maschio va in? La questione delnon riguarda propriamente il gatto maschio: lui è pronto alla riproduzione in ogni momento dell’anno. Ilè infatti una prerogativa delle gattine, le quali sperimenteranno questa fase a pochi mesi dalla nascita e per gran parte della loro vita. Il gatto ...