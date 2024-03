Tutti i 22 candidati a Miglior film diretti da registe nella storia degli Oscar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gli2024 sono già un'edizione senza precedenti in tema di universo femminile. Per la prima volta in 96 anni di Academy Awards, ci sono tre opere dirette daa concorrere come: 'Anatomia di una caduta' di Justine Triet, 'Barbie' di Greta Gerwig e 'Past Lives' di Celine Song. Poi ci sono tutte le candidate produttrici: Emma Stone per 'Povere Creature!', Margot Robbie per 'Barbie', Emma Thomas ('Oppenheimer'), Marie-Ange Luciani ('Anatomia di una caduta'), Amy Durning e Kristie Macosko Krieger ('Maestro'), Ewa Puszczynska ('La zona di interesse'), Pamela Koffler e Christine Vachon ('Past Lives'). Il percorso verso questa doverosa rappresentanza di genere è stato lungo e per nulla scontato, come dimostra un importante dato statistico evidenziato da Variety: dal 1929 a oggi, su 601 lungometraggi ...