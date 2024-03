’Tutti dentro’ | il progetto | Nessuno resti indietro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sostenere le famiglie, in particolare quelle appena nate, per contrastare il disagio giovanile. Questo lo scopo che ha spinto il comune di Folignano, il consorzio ’Il picchio’, la Fondazione Carisap e tutti gli altri partner a realizzare il, da 52mila euro, ‘Tutti. Per arrivare all’obiettivo è stata realizzata una rete di comunità in collaborazione con tutte le agenzie educative territoriali. Le aree interessate saranno soprattutto il comune di Folignano, con le frazioni di Villa Pigna, Case di Coccia, Piane di Morro, Castel Folignano, Sant’Antonio, San Benedetto, San Cipriano, e le zone limitrofe al comune di Ascoli, ovvero le frazioni di Marino del Tronto e Brecciarolo. I destinatari degli interventi sono, come anticipato, le famiglie con minori, bambini e studenti, donne in gravidanza, docenti, educatori e volontari. Grazie al ...