Tutte le balle degli anti-liberisti

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Consiglio caldamente a tutti i becero keynesiani di questo disgraziato Paese di leggersi la sconvolgente (non per me che lo segnalo da decenni) articolo di Luigi Marattin, pubblicato su queste pagine. I numeri e grafici riportati dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che la tesi della prolungata austerità italiana, che secondo chi la sostiene sarebbe causata dalle cosiddette politiche neo-liberiste, rappresenta una delle più colossali e perdurche circolano nella vita politica italiana. Balla sesquipedale che, sul piano politico, serve a giustificare la necessità di allargare i confini della già esorbitante spesa pubblica, puntellando tale propensione con tutta una serie di argomenti capziosi, come quello del mitico avanzo primario – ossia la spesa al netto del costointeressi sul debito – o della ricchezza ...