Turisti italiani bloccati da virus in crociera | “Un incubo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 6 marzo 2024)daai Caraibi: numerosi, tra cui molti romani, colpiti da gastroenterite sulla nave di lusso. “La nostra vacanza? In bagno”. Sette giorni “indimenticabili” per i passeggieri della Costa Fortuna (sic.) colpiti da unintestinale durante una viaggio che doveva essere da sogno. Il contagio non ha risparmiato nessuno.Leggi anche: Epidemia di colera a bordo: 3mila passeggerisulla nave daCos’è successo“indimenticabile”, ma non nel senso positivo cui si potrebbe pensare. Su questo ci sono pochi dubbi. “Navigazione da”, dicono i“scampati” dopo giorni di malattia al largo dei Caraibi. Panorama di cui hanno goduto pochissimo, dato che il più delle volte erano nelle ...