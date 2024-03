Turismo | lo sport lancia l’Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da tempo le città dell'Emilia, come altre puntano molto sulloper incentivare l'indotto turistico. Credo sia una buona idea anche se non vorrei che alla fine si privilegiassero le disciplineive rispetto al patrimonio culturale che possono offrire le nostre città. Premettendo che non seguo il ciclismo, ho sentito dire che una delle novità di quest'anno è un passaggio del Tour de France proprio da queste parti. Possibile che i francesi, così nazionalisti e protezionisti in tutte le loro manifestazioni, abbiano permesso una cosa del genere? Edoardo Pastorelli Risponde Beppe Boni Niente paura. Patrimonio artistico esono entrambi due aspetti importanti per ilche vanno perfettamente d’accordo. E in città come Bologna, Modena, Cesena, tanto per fare qualche esempio, ...