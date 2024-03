Tumori cervice | da nuovi impegni passo storico verso eliminazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 5 mar. (askanews) – Governi, donatori, istituzioni multilaterali e partner hanno annunciato oggi, martedì 5 marzo,importantipolitici, programmatici e finanziari, tra cui quasi 600 milioni di dollari infinanziamenti, per eliminare il cancro alla. Se queste ambizioni di espandere la copertura vaccinale e rafforzare i programmi di screening e trattamento venissero pienamente realizzate, il mondo potrebbe eliminare per la prima volta un tipo di tumore. Questi– informa la Gates Foundation – sono stati assunti in occasione del primo Forum globale sull’del cancro cervicale: avanzare l’appello all’azione a Cartagena de Indias, in Colombia, per catalizzare lo slancio nazionale e globale per porre fine a questa malattia ...