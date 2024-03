Tumore al seno anche negli uomini | ecco i sintomi da non sottovalutare

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilalnell'uomo: un argomento poco conosciuto ma di vitale importanza. Scopriamo insieme quali segnali non dovrebbero mai essere ignorati! Non tutti sanno che ilalnon è solo una patologia femminile. Infatti, può colpireil sesso maschile.se è un evento piuttosto raro, è fondamentale essere a conoscenza deiper poter riconoscere eventuali segni di allarme. In Italia si registrano circa 500 casi dialmaschile all'anno, e l'incidenza è dello 0,5/1%. La fascia di età più a rischio si situa tra i 60 e i 70 anni. Gli ormoni svolgono un ruolo chiave nello sviluppo di questa patologia, proprio come avviene per le donne. Ida non ignorare Nelle fasi iniziali, ...