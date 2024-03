Tuchel si fa male prima di Bayern-Lazio mentre parlava alla squadra | “Temo di essermi rotto un dito”

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ha raccontato durante le intervista post partita didi Champions cosa è successo durante il suo discorso motivazionale. Ha preso a calci la porta dello spogliatoio finendo per farsi: "Temo diun dito".

C’è una lettura molto semplice dal punto di vista statistico per quanto successo ieri in Champions con la sfida tra Lazio e Bayern C’è una lettura molto ... (calcionews24)

L'addio di Tuchel a fine stagione è il sesto cambio di panchina da quando Guardiola lasciò nel 2016. Da allora il Bayern non riesce a trovare il tecnico ... (ilgiornale)

Bayern, Tuchel a Prime: "Vittoria meritata. Ho preso a calci una scatola...": Il Bayern Monaco ne fa tre alla Lazio e vola ai quarti di Champions. Questa l'analisi nel post partita di Tuchel a Prime Video: "È stata una prestazione molto solida e ...lalaziosiamonoi

Bayern-Lazio, Tuchel: “Battuta una grande squadra. Su Sarri…”: Il risultato finale recita 3-0 in favore dei bavaresi. La squadra di Sarri saluta così l'Europa. Al termine del match, Tuchel è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei ...cittaceleste

Bayern, Tuchel a Prime: "Vitoria meritata. Ho preso a calci una scatola...": Il Bayern Monaco ne fa tre alla Lazio e vola ai quarti di Champions. Questa l'analisi nel post partita di Tuchel a Prime Video: "È stata una prestazione molto solida e ...lalaziosiamonoi