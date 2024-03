Trump | tsunami alle primarie? Le sconvolgenti immagini del party E Melania | Video

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Voglio ringraziare la mia famiglia per essere qui", ha detto Donalddurante ilnella residenza di Mar-a-Lago organizzato per festeggiare i risultati del Super Tuesday. Ma sul palco il tycoon è salito da solo. Non c'era, sua moglie, né i figli, Don jr. e Eric. Diversamente rispetto a quanto visto nelle precedenti occasioni, l'ex presidente che ha infilato un rosario di vittorie Stato dopo Stato, ha tenuto un discorso "solitario". Ad ascoltarlo, nel salone con 17 lampadari e 10 specchi dorati decorati da ghirlande sorrette da angioletti, tanti ospiti entusiasti della sua performance che però non ha portato l'incoronazione alla nomination repubblicana. L'appuntamento è rimandato al prossimo 12 o 19 marzo, ma intanto a Mar-a-Lago, nella villa da 118 stanze, è andata in scena una festa per la quale non si è badato a ...

Super Tuesday 2008 was the largest primary Election Day ever: More than thirty years later in 2008, 24 states with over half the delegates to the national conventions moved to change their primary dates to February 5, 2008, creating the largest "Super Tuesday" ...ca.news.yahoo

Trump riammesso alle elezioni presidenziali dopo la decisione della Corte Suprema: La politica americana è stata scossa da un vero e proprio tsunami. La Corte Suprema ha annullato la decisione del Colorado di respingere la candidatura di Donald Trump alle elezioni presidenziali del ...informazione

14esimo emendamento sconfitto alla vigilia del Super Tuesday: Era previsto, ma per la politica americana è ugualmente uno tsunami quello che ieri ha investito Washington: la Corte Suprema ha annullato la decisione del Colorado di respingere la candidatura di Don ...informazione