Trump? Nel 2024 si svolta | negli Usa e in Europa Salvini lancia un siluro a Meloni la cocca di Biden

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Alle 9.05 arriva su X (ex Twitter) il post, atteso, di Matteo: "Avanti Repubblicani, avanti @realDonald, avanti col cambiamento! NelsiUSA e in#SuperTuesday". Il segretario della Lega non ha perso l'occasione per mettere il... Segui su affaritaliani.it

Usa2024, Trump vince le primarie in 12 stati: un giorno fantastico: Mar-a-Lago (Usa), 6 mar. (askanews) - Con la vittoria in tasca in almeno 12 dei 15 stati al voto per le primarie repubblicane nel Super Tuesday, l'ex presidente Donald Trump, ha festeggiato dal suo ...libero

Super Tuesday, Steve Bannon: “Se le elezioni si tenessero oggi Donald Trump vincerebbe a valanga”: “Se le elezioni si tenessero oggi” Donald Trump “vincerebbe a valanga e le cose non cambieranno. I democratici sono scioccati e avviliti, credevano che la legge sarebbe venuta in loro soccorso e invec ...ilfattoquotidiano

Super Tuesday, Donald Trump e Joe Biden vincono quasi ovunque: Alle primarie Usa, il candidato repubblicano ha conquistato tutti gli stati tranne il Vermont, dove ha vinto Nikki Haley ...vanityfair