Trump e Biden trionfano al Super Tuesday | ma tra i democratici sale la polemica

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilè concluso e non ci poteva essere risultato più prevedibile. Il voto di ieri rende quasi definitiva la contesa alla Casa Bianca per Joee Donaldil prossimo 5 novembre. Per entrambi non si tratta dell’investitura ufficiale: ciò avverrà il 19 marzo con l’assegnazione di un’altra manciata di delegati in L'articolo proviene da Il Difforme.

Una martedì non troppo eccezionale. Senza troppe sorprese, Donald Trump e Joe Biden non falliscono l’appuntamento elettorale del Super Tuesday e saranno ... (it.insideover)

Donald Trump, dai processi ai dubbi del partito: ecco i quattro scogli nella corsa alla Casa Bianca: Si potrebbe quasi parlare del ritorno di The Donald sotto i riflettori. Donald Trump si avvia alle elezioni politiche in una posizione politica invidiabile. L'ex presidente è in ...ilmessaggero

Super Tuesday 2024, le vittorie di Biden e Trump creano i presupposti di una sconfitta: Nessuno dei due convince al 100 per cento il proprio elettorato, nessuno dei due pare in grado di erodere voti nel campo altrui. L'analisi ...ilfattoquotidiano

Trump e Biden vincono il "super martedì": I due anziani leader escono trionfanti dal voto in 15 stati in cui si sceglievano i delegati per le convention estive dei repubblicani e dei democratici. NIkky Haley vince solo in Vemont, dove attrae ...famigliacristiana