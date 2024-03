Trump e Biden dominano il Super Tuesday | flop di Haley che lascia la corsa

Una martedì non troppo eccezionale. Senza troppe sorprese, Donald Trump e Joe Biden non falliscono l’appuntamento elettorale del Super Tuesday e saranno ... (it.insideover)

Trump e Biden vincono il "super martedì": I due anziani leader escono trionfanti dal voto in 15 stati in cui si sceglievano i delegati per le convention estive dei repubblicani e dei democratici. NIkky Haley vince solo in Vemont, dove attrae ...famigliacristiana

Melania Trump diserta la festa del marito: assente anche durante il discorso del trionfo del super Tuesday: Donald Trump trionfa. Ma Melania, sua moglie, dov'è Nella super residenza dell'ex presidente degli Stati Uniti a Palm Beach, Melania non si è presentata ad assistere ...ilmattino

Incontro Trump-Musk, The Donald alla ricerca di fondi per la campagna elettorale: Incontro Donald Trump-Elon Musk in Florida nel fine settimana: The Donald è alla ricerca di fondi per la campagna elettorale.lettera43