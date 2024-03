(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Questo è un grande martedì", ha detto l'ex presidente Usa nel suo discorso di vittoria, pronunciato dal suo resort in Florida. Haley vince in Vermont. Grande successo anche perL'ex presidente degli Stati Uniti Donaldha consolidato la sua posizione di candidato quasi certo del Partito Repubblicano per le elezioni Usa dopo aver

L'ex presidente si aggiudica tutti i delegati in palio in Michigan, Idaho e Missouri, allungando in maniera forse decisiva nei confronti di Nikki Haley. ... (ilgiornale)

Washington, 6 mar. (Adnkronos/Dpa) - Grande serata per Biden e Trump : il presidente Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump hanno dominato le elezioni del ... (liberoquotidiano)

Trump domina le primarie del Super Tuesday. Biden perde caucus nella Samoa: 'Questo è un grande martedì', ha detto l'ex presidente Usa nel suo discorso di vittoria, pronunciato dal suo resort Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida ...adnkronos

Usa: Trump e Biden dominano il Super Tusday: Washington, 6 mar. (Adnkronos/Dpa) – Grande serata per Biden e Trump: il presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump hanno dominato le elezioni del Super Tuesday negli Stati Uniti, con notevol ...ilsannioquotidiano

Il Super Tuesday incorona Trump e Biden. "Oggi abbiamo fatto la storia": Un Super Tuesday tutt'altro che super: la corsa alle primarie dei 16 stati incorona, come previsto, Donald Trump e Joe Biden. Ancora non raggiunti i numeri necessari per l'ufficialità "tecnica" delle ...ilgiornale