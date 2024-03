Truffa del falso carabiniere | la 91enne se ne accorge e lo fa arrestare

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 6 marzo 2024 – Ancora un tentativo dicon il metodo del ‘’, ma a sventarla, stavolta, ci ha pensato proprio la vittima, unaresidente a Castelnuovo Garfagnana. I militari della locale compagnia hanno quindi arrestato un 51enne residente a Napoli. L'uomo aveva tentato il colpo 'dele delavvocato’ che contatta persone, anziane e deboli, facendo credere che un figlio o un parente ha provocato un brutto incidente e chiede soldi per poter pagare la cauzione. Stavolta la somma pattuita sarebbe stata di 1.000 euro, più un controvalore di circa 2.500 euro in monili d'oro che la donna aveva già preparato per la consegna altore che però è stato fermato in tempo e ...

Firenze , 6 marzo 2024 - A Firenze spopola il gioco delle tre carte . Una truffa , in cui a vincere è quasi sempre il banco. Ma lunedì gli imbroglioni non ... (lanazione)

Per l’associazione è solo un modo per tranquillizzare e ingannare i consumatori E se il riciclo della plastica fosse uno specchietto per le allodole? Questa è ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – E se il riciclo della plastica fosse uno specchietto per le allodole? Questa è la tesi dell’associazione statunitense Center for Climate ... (webmagazine24)

Cybersicurezza, Giorgianni (FdI): "+20% truffe on line nel 2023, proponiamo Pdl e aggravanti": (Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2024 Una proposta di legge per combattere le truffe on line, a prima firma Letizia Giorgianni, deputato Fdi, è stata presentata questa mattina in sala stampa a Montecit ...affaritaliani

A Castelsilano e Cerenzia incontro con i Carabinieri per prevenire le truffe agli anziani: i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro e del dipendente Comando Stazione Carabinieri di Caccuri, hanno tenuto degli incontri con la cittadinanza trattando il delicato tema delle truffe ...cn24tv

“Il riciclo della plastica è una Truffa”, la denuncia del Center for Climate Integrity: E se il riciclo della plastica fosse uno specchietto per le allodole Questa è la tesi dell’associazione statunitense Center for Climate Integrity, secondo cui questa pratica, fondamentale nell’ambito ...adnkronos