Trpisovsky | «Milan come contro l’Inter! Ottima prestazione»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Alla vigilia della sfida di Europa Leagueil, Jindrichè tornato sulla sfida che lo Slavia Praga riuscì a pareggiare per 1-1 a San Siro nella fase a gironi di Champions League del 2019. GARE A CONFRONTO – Nel 2019, lo Slavia Praga guidato dafu in grado di uscire da San Siro con un pareggio per 1-1. Proprio di questo ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei cechi, alla vigilia della difficile gara di Europa Leagueil. Queste le sue parole a riguardo: «Per vincere ci servirà unaquella che facemmo, quando abbiamo fatto vedere ottime cose a livello di gioco, mentale e di corsa. Sono felice di essere di nuovo qui a San Siro». Inter-News ...

Domani sera Milan-Slavia Praga di Europa League. Ecco come andrà la giornata di oggi - vigilia del match - per i cechi di Jind?ich Trpišovský (pianetamilan)

Jindrich Trpisovsky , allenatore dello Slavia Praga , ha parlato in conferenza stampa alla viglia degli ottavi di Europa League contro il Milan Il Milan è ... (calcionews24)

Lo Slavia Praga si prepara al match di Europa League, la sfida contro il Milan che si giocherà giovedì. L’allenatore Trpisovsky commenta in conferenza stampa ... (sportface)

SLAVIA PRAGA, Trpisovsky: "DOVREMO ESSERE MOLTO BRAVI IN DIFESA": "Il Milan sa giocare molto bene, Leao è uno dei migliori al mondo. Vedremo come fare. Dovremo essere molto forti in difesa, ci metteremo tutta ...sportmediaset.mediaset

EUROPA LEAGUE - Slavia Praga, Trpisovsky: "Col Milan dovremo essere attenti a tutto": Jindrich Trpisovsky, tecnico dello Slavia Praga, ha presentato in conferenza stampa il match tra i suoi e il Milan, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Che Milan ti aspetti do ...napolimagazine

EUROPA LEAGUE - Milan, Adli: "Questa competizione è una grande opportunità per noi": "Quando il Milan gioca una competizione l'obiettivo è sempre vincere, questa competizione è una grande opportunità, non è la Champions ma ci sono squadre di alto livello. Anche noi siamo una squadra d ...napolimagazine