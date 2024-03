Trovare la cartella dove è installato un programma in Windows

(Di mercoledì 6 marzo 2024) I programmi disono custoditi in cartelle molto precise all'interno del sistema. Queste cartelle dovrebbero essere conosciute e facili da, visto che può essere molto utile accedere ad esse in caso di problemi con la disinstallazione di un, l'installazione di un aggiornamento di uno la verifica della versione installata di una precisa applicazione. LEGGI ANCHE -> Vedi la lista dei programmi installati sul PC1) Cartelle ditroviamo i programmi Le cartelle utilizzate dai programmi per installare i propri file eseguibili sono le seguenti: C:\Program Files C:\Program files (x86) %appdata% %localappdata% Questi percorsi possono essere aperti velocemente da Esplora file, così da recuperare velocemente la ...

Rateizzazione cartelle esattoriali, come si richiede: Com rateizzare il debito di una cartella esattoriale per versarlo in 72 o in 120 rate Vediamo come si richiede la dilazione del debito e quando si rischia la decadenza del piano.money

Cartelle esattoriali, come controllare la situazione debitoria sul sito dell’Agenzia delle Entrate: Ogni contribuente può controllare la propria situazione debitoria sul sito dell'Agenzia delle Entrate che mette a disposizione un servizio online. Ecco come fare.money

Cartelle “pazze” per 160 mila euro: imprenditore ottiene l’annullamento.: SCIACCA. Annullata un’intimazione esattoriale di circa 160 mila euro contenente cartelle “pazze” già annullate con precedente sentenza, emessa a carico di una nota società operante nel settore ...mondopalermo