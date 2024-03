Trevisani | «Rigore per l’Inter non esiste nel calcio Arbitri scarsi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Riccardonon ha giudicato benissimo la prestazione dell’arbitro Ayroldi in Inter-Genoa. Le sue parole su Cronache di Spogliatoio spiegano tutto. EPISODI ARBITRALI – Riccardonon ci sta: «Secondo me in una stagione come questa dove ci sono stati mille errori arbitrali quello di Inter-Genoa è la pietra tombale sulla categoria. Il weekend si è aperto con gli orrori di Di Bello e si è concluso con unche è una delle cose peggiori che non c’entrano niente con ilha già stravinto il campionato ed è nettamente la più forte, glifanno la figura degliche vanno verso la più forte. Non si può guardare il giallo dato a Lautaro Martinez per simulazione, la faccia di Ayroldi in quella situazione non è ammissibile. Sembra ...