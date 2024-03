(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ancora disagi per i pendolari della linea, anche questa mattina ritardi e soppressioni Ennesima mattinata iniziata male per decine di pendolari della linea S3. Il treno partito dalla stazione dialle 6.53 è soppresso e si registrano ritardi anche verso. Anche ieri mattina lo stesso treno è stato soppresso. Soppresso ...

guasto agli impianti , treni in ritardo su tutta la linea Milano-Varese. Altra serata da incubo per migliaia di pendolari sui treni di Trenord . “Un guasto agli ... (ilnotiziario)

Ennesima mattinata di passione per migliaia di pendolari oggi lungo la linea Saronno - Milano di Trenord . Ancora treni in ritardo e soppressioni a causa di ... (ilnotiziario)

Trenord Saronno-Milano: dacci oggi il nostro disagio quotidiano: Ancora disagi per i pendolari della linea Saronno – Milano, anche questa mattina ritardi e soppressioni Ennesima mattinata iniziata male per decine di ...ilnotiziario

Sciopero venerdì 8 marzo, chi si ferma a Milano A rischio i treni di Trenord: orari e fasce di garanzia: Disagi in vista per chi viaggia in treno venerdì prossimo. Ma non solo per chi viaggia. L'8 marzo, giorno della festa della donna, è stato proclamato uno sciopero… Leggi ...informazione

Sciopero dei treni venerdì 8 marzo: gli orari dell'agitazione e le fasce orarie di garanzia per i pendolari Trenord: L’8 marzo è previsto uno “sciopero generale dei settori pubblici e privati”, come segnalato sul sito ufficiale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: soprattutto per chi dovrà spostarsi i ...informazione