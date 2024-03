Tre pali | uno pari | Scamacca torna al gol | l’Atalanta esce imbattuta da Lisbona

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)(Portogallo). Tre, uno. La semplice sintesi in quattro parole della seconda serata dell’anno all’Alvalade (mezzo vuoto) perè questa: 1-1 tra i rimpianti per i tre legni colpiti. Se ne riparla al ritorno, tra otto giorni al Gewiss Stadium, ma dal Portogallo Gasperini si porta a casa tante note positive. Primo su tutti il ritorno al gol di, che vede Sporting e si carica: aveva segnato anche il 30 novembre in casa nella fase a gironi. Doveva essere una sfida tra squadre che pensano a farne piuttosto che non prenderne. Tale è effettivamente stato, anche con l’aiuto di due difese “ballerine” a essere buoni e non è un caso che la prima da titolare di Hien duri solo un tempo, nel quale manca più di una copertura e rischi pure di farsi espellere, venendo poi sostituto ...