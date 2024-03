Ha perso la vita dopo lo scontro con un’ Auto su via Nomentana. Poi è stato abbandonato in fin di vita dal pirata della strada. L’ennesima vittima della strada ... (thesocialpost)

Travolge scooter e scappa per non perdere l’aereo: avvocato a processo per omissione di soccorso: Dovrà rispondere di omissione di soccorso un avvocato 76enne, accusato di non essersi fermato a soccorrere un ferito dopo un incidente tra la sua Mercedes ...fanpage

Roma, Travolge una moto e fugge: avvocato bloccato in aeroporto a Fiumicino (ora è a processo): Un pomeriggio di fine agosto, una manovra azzardata e un volo che sta per partire. Basterebbero questi tre elementi per raccontare la vicenda che in poche ore avrebbe trasformato un 76enne romano da..ilmessaggero

La strage dei pedoni in Sicilia: otto morti in 60 giorni. Giovani e anziani travolti pure sulle strisce: Una strage che non conosce battute d’arresto. È quella dei pedoni che ogni giorno vengono investiti e uccisi. L’ultimo caso in Sicilia è quello di suor Alberta, 82 anni. La donna, travolta a Messina d ...meridionews