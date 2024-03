Trasporto pubblico | sempre più aggressioni | “Sui treni quasi una denuncia al giorno e Bergamo non fa eccezione”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Guardando al solo settore ferroviario, nel 2022 in Italia sono state 355 lefisiche ai danni dei lavoratorite alla Polizia: i responsabili sono in genere giovani tra i 19 e i 30 anni, mentre le vittime nel 66% dei casi sono donne. Sono dati preoccupanti quelli diffusi dalla Uil Trasporti Nazionale, ai quali si aggiungono purtroppo le notizie di cronaca anche locale che testimoniano come la situazione non appaia in via di miglioramento, sia per quanto riguarda i mezzi diveri e propri che nelle stazioni. “La questione sicurezza contiene al suo interno una dimensione più ampia – sottolinea la Uil – Anche il tema delle molestie a bordo dei mezzi pubblici rappresenta un fenomeno che sta trovando ampia convergenza e sostegno anche e soprattutto da parte dell’Agenzia del...