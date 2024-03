Trappola Casalmaggiore per l’Allianz di Egonu

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Derby lombardo nel turno infrasettimanale di serie A1. Stasera alle 20.30 scenderanno in campo tutte le squadre del massimo campionato femminile (con la sola eccezione del march tra Itas Trentino e Volley Bergamo 1991, rinviato al 20 marzo visto che il campo del fanalino di coda sarà occupato dai maschi impegnati contro la Valsa Group Modena nei playoff scudetto) eVero Volley Milano in particolare se la vedrà al PalaRadi di Cremona con la Trasportipesanti. La formazione femminile del Consorzio, reduce da due sudate vittorie al tie-break contro Wash4Green Pinerolo e Aeroitalia Smi Roma, sarà chiamata a concedere il bis, per consolidare il suo secondo posto. Tra l’altro sempre alle 20.30 si giocherà anche il big match tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara, con Paolae compagne ...