Transizione scuola-lavoro complessa | un progetto unisce aule e imprese

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il 30% degli studenti in uscita dalle superiori sperimenterà difficoltà nellafino al 2030. In particolare, gli studenti in uscita dagli istituti professionali registreranno la percentuale di ‘mismatch' più alta (+94%). Sono i dati che emergono dallo studio EY ‘Transizioni-lavorò che approfondisce le caratteristiche dellain Italia e l'importanza dello sviluppo delle competenze legate all'imprenditorialità.Lo studio evidenzia la rilevanza di un orientamento scolastico e professionale efficace, di un allineamento del sistema educativo alle esigenze del mercato dele di interventi specifici per colmare lo skill mismatch e migliorare la corrispondenza tra domanda e ...