Trans sputano sangue infetto sulle forze dell' ordine Bufera su un consigliere comunale della Lega

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 6 marzo 2024) " In via Mosso c'eranoessuali che sputavanoalle". É polemica politica a Milano per le frasi pronunciate dale segretario provinciale, Samuele Piscina, lunedì in Consigliodurante un suo intervento. Illeghista stava commentando i fatti avvenuti il giorno prima nella zona di via Padova, i tafferugli tra manifestanti...