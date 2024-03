Tragedia della strada in provincia di Latina | 17enne in scooter muore nello scontro con un camion

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 Il gravissimo incidentele verificatosi questa mattina è purtroppo diventato mortale. Non ce l’ha fatta infatti il giovane, di 17 anni, rimasto vittima di un terribile sullaRegionale 630 a Formia. Ilviaggiava in sella al suoquando si è scontrato con un autocarro alla guida del quale c’era 35enne di Spigno Saturnia. Ai soccorritori le condizioni del giovane sono subito apparse critiche. Sul posto è arrivata l’0eliambulanza per il trasporto in un ospedale romano: durante il volo, visto che il quadro clinico stava peggiorando rapidamente, l’elicottero è stato fatto atterrare all’ospedale Santa Maria Goretti di. Poco dopo il ricovero, purtroppo, ilè deceduto. Sul posto, oltre alla municipale, anche i ...