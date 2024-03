Tragedia a Vinci | muore bambina di quattro mesi Inutile la corsa al Meyer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – Hanno provato in tutti i modi a salvarla, perfino con l’elisoccorso che l’ha trasportata d’urgenza al. Ma per lei non c’è stato niente da fare.a Spicchio, piccola frazione del comune di, dove questa mattina è morta unadi appena. La piccola ha cominciato a sentirsi male intorno alle 5 del mattino, ma niente che potesse far presagire quello che poi è successo dopo. Quando i genitori, di origine straniera, si sono accorti che la situazione stava precipitando hanno allertato il 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto, erano circa le 9, si sono accorti che laera in arresto cardiaco e per questo hanno chiamato l’elisoccorso.laal ...