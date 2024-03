Tragedia a Sabaudia | finiscono con l’auto contro un muro di cinta | due morti

(Di mercoledì 6 marzo 2024), ieri sera, martedì 5 marzo, intorno alle 20 e 30 sulla Migliara 49 nel territorio del Comune di. Una Mini Cooper con a bordo due uomini s’è schiantataundie per i due occupanti non c’è stato nulla da fare, sonosul colpo. Il terribile schiantoundiUn dramma che si somma ai tanti che si registrano sulle strade pontine e che ieri ha interrotto una serata qualunque in una zona periferica della cittadina balneare. Uno schianto terribile, quelloundi recinzione di una villetta che ha disintegrato la parte anteriore delnon dando scampo ai due uomini, Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia, entrambi ...

