Traffico Roma del 06-03-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Luceverdesulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare Ci sono code a tratti per incidente dallaFiumicino e Parco dei Medici e di seguito altre file fino allanina per ilintenso mentre in carreggiata interna si segnalano code te la Bufalotta e la Prenestina auto in fila sulla tangenziale Tra Corso Francia e la via Salaria perintenso verso San Giovanniintenso sulla Cassia con modesta Grottarossa Grande Raccordo Anulare emigrazione fuoriintendo rallentato ilsu via del quartaccio tra via Andersen e via di Boccea situazione analoga in via di Vigna Murata tra via Valles e via Ardeatina per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da ...