Traffico Roma del 06-03-2024 ore 17 | 00

(Di mercoledì 6 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e lavori sulla via Salaria con chiusura della strada via Panama viale di Villa Grazioli e via Rubicone in direzione centro chiuso anche il tratto tra via Clitunno e viale di Villa Grazioli sempre in direzione del centro città nuovi lavori sulla sede tranviaria sul ponte Matteotti fino al 16 marzo chiusa la corsia tram verso Lungotevere delle Navi deviazioni per le linee bus in transito proseguono i lavori notturni sulla tangenziale est con chiusura dalle 22 alle 6 tra via Tiburtina e Largo Rodolfo Lanciani via dei Monti Tiburtini in direzione della via Salaria per i dettagli di queste date notizie potete consultare il sito.luceverde.it al fare tutto Grazie per l’attenzione In collaborazione con Luce Verde infomobilità