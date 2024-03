Traffico Roma del 06-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione cosa tratti perintenso sul tratto Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est In quest’ultima direzione auto in fila sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico a causa di un incidente proseguono i lavori di potatura su viale Somalia con chiusure fino alle 18 di questo pomeriggio tra Largo Forano e via di Villa Chigi altri lavori di potatura alberi rallentano ilin via Salaria all’altezza del chilometro 18 nelle due direzioni per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...