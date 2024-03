Traffico Roma del 06-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ai lavori di manutenzione del manto stradale programmati su Viale Antonino di San Giuliano nel XV Municipio la strada è stata riaperta altra l’area di parcheggio accanto a via dei rovi la è largo Bratislava prosegue invece la verde la chiusura di via Ozanam tra via Fabiola e via di Donna Olimpia potature poi sono in corso oggi su viale Somalia la strada è chiusa da Largo Forano a via di Villa Chigi la riapertura della strada è prevista per le 16 venerdì manifestazione ain occasione del 8 marzo giornata internazionale dei diritti delle donne Il corteo sfilerà da alle 10 da Piazzale Ugo La Malfa a Viale Trastevere passando per leventino via Marmorata e via di Porta Portese previste chiusure ale deviazioni ...