Traffico Roma del 06-03-2024 ore 13 | 30

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto brevi code perintenso sul tratto Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est In quest’ultima direzione rallentamenti sulla stessa tangenziale Tra via Salaria e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpicorallentato anche sul lungotevere tra ponte Umberto Primo e Ponte Regina Margherita in direzione di Corso di Francia proseguono i lavori di potatura su viale Somalia con chiusure fino alle 18 tra Largo Forano e via di Villa Chigi In quest’ultima direzione lavori in corso anche sulla Salaria con modifica alla viabilità all’altezza di Settebagni frequente la formazione di rallentamenti nelle due direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto ...