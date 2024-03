Traffico Roma del 06-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Luceverdeben trovati all'ascoltoin coda per lavori sulla carreggiata interna del raccordo tra lo svincolo di via del Mare l'uscita per Fiumicino intenso ilsul tratto Urbano della A24 concludi tra Portonaccio e la tangenziale est rallentamenti sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e San Lorenzo nelle due direzionirallentato per un incidente in via Gregorio VII altezza incrocio con via Innocenzo XI proseguono i lavori di potatura su viale Somalia con chiusure tra Largo Forano e via di Villa Chigi In quest'ultima direzione