Traffico Roma del 06-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàrallentato in via Salaria tra l’aeroporto di via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale rallentamenti sono segnalati anche su via dei Monti Tiburtini all’altezza dell’ospedale Pertini sono infatti in corso lavori sulla carreggiata laterale in direzione di via alla rallentamenti a seguito di incidenti sono invece segnalati su viale dell’Università in viale dei Quattro Venti in via di Salone in via Laurentina è ancora in via Chiara ricordiamo poi che sono in corso o in viale Somalia e la strada è chiusa da Largo Forano a via di Villa Chigi la riapertura è prevista per le 16 per lavori è chiusa anche via Salaria da via Panama al civico 247 da via di Villa Grazioli a via Rubicone chiusura dallo scorso IV Marzo 5 da pochi giorni anche nel tratto tra ...