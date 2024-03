Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra il bivio per la diramazioneNord via Tiburtina ed ancora a seguire tra casa e da Appia code peranche sul tratto Urbano della A24 tratto riservare la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è Tiburtina e viale Castrense in direzione San Giovanni intenso ilsulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile è uscita per la tangenziale trafficato il tratto della via Pontina tra Spinaceto e l’Eur code anche sullaFiumicino tra via della Magliana via del Cappellaccio In quest’ultima ...