Traffico Roma del 06-03-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto code a tratti perintenso sulla diramazionenord tra Settebagni e il raccordo in direzionetrafficata la carreggiata interna raccordo con code tra Tiburtina il bivio per la A24Teramo e tra Casilina e doppia intenso ilanche sul tratto Urbano della A24 con code tra Tor Cervara e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile l’aeroporto dell’Urbe maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia ...