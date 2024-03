Tra sciopero e mimose Questo 8 marzo le donne si ribellano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nell’anno 2024 la Giornata internazionale della donna (no, non è “la festa della donna” celebra l’8) con il governo più maschilista seppur a guida femminile si celebra con unogenerale proclamato dalla maggior parte delle sigle sindacali italiane (Flc Cgil, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub Trasporti, Uitrasporti, Usi 1912, Flaei Cisl e Uiltec Uil). L’8, Giornata internazionale della donna, si celebrerà con unogenerale proclamato dalla maggior parte delle sigle sindacali italiane La discriminazione fa la forza, verrebbe da dire vedendo l’ombrello di tutti i sindacati italiani che decidono di scendere in piazza. A queste come ogni anno si aggiunge unotransfemminista promosso dal movimento “Non una di meno”, ...