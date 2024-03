Totem - Il mio sole | la recensione | L’attesa di Sol

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ladi- Il mio, il secondo film di Lila Avilés presentato al Festival di Berlino 2023 e in sala dal 7 marzo. A volte è strana la vita dei film che guardiamo ai grandi festival internazionali, come nel caso del titolo in uscita per Officine UBU (dal 7 marzo) di cui vi parliamo in questadi- Il mio: li vediamo, li ammiriamo, aspettiamo l'uscita per poterveli raccontare e nel frattempo hanno una loro vita che li riporta alla nostra attenzione con un bagaglio di esperienze diverso. Vincitore del premio della Giuria Ecumenica a Berlino 2023, da quel debutto a oggi il film diretto da Lila Avilés è stato selezionato in più di sessanta festival cinematografici di tutto il …