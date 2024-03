Toscano Enduro Series 2024 | la competizione torna a Vaiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Prato, 6 marzo- Unache annualmente porta centinaia di appassionati di, provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, a gareggiare in Toscana. E che per il secondo anno consecutivo farà tappa anche a, per una notizia arrivata in un momento in cui la Valbisenzio si trova ancora una volta nel giro di pochi mesi a dover reagire ai risvolti nefasti degli eventi atmosferici. Il programma del “” è stato reso noto nei giorni scorsi, anche se il primo appuntamento del lotto (previsto a Piombino per domenica scorsa) è stato rimandato di una settimana a causa del maltempo. In attesa del debutto stagionale, gli organizzatori hanno ad ogni modo pubblicato il calendario delle gare: cinque tappe più ...