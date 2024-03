Torta di mele con farina di castagne | quella che si preparava una volta!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Se siete alla ricerca di un dolce, dal sapore pieno e rotondo di campagna, questadicondifa al caso vostro. È una ricetta che profuma di tempi passati, di focolare: mia nonna lain autunno quando aveva a disposizione ladi. La mescolava condi frumento, la impastava con le uova, il latte, le, l’olio, lo zucchero e il lievito. Non usava il burro per renderla più leggera e digeribile. Lavorava tutto in una ciotola, con un semplice cucchiaio di legno, come si faceva una. Poi la decorava con le fettine, ben disposte a raggiera, con la sua cura estrema per i dettagli. Spargeva un po’ di zucchero semolato in modo da farle caramellare in cottura e la ...