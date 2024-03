Torino Film Festival | il nuovo direttore Giulio Base presenta le linee guida del suo TFF

Il nuovo direttore svela l’edizione al via dal 22 novembre: “Sarà cinefila e popolare”. Obiettivo: attrarre titoli che non siano già passati a Cannes e Berlino (repubblica)

È proprio il caso di dirlo: tutti pazzi per Johnny Depp. Torino in festa per l’arrivo – un po’ a sorpresa – del divo di Hollywood. Che è sbarcato da un jet ... (amica)