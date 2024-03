Tirreno-Adriatico 2024 | tappa 4 in tv | percorso | altimetria | orari e favoriti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gualdo Tadino, 6 marzo– Finale concitato nella terzadellacon la caduta di Jesper Philipsen all’ultima curva e la volata vinta da Phil Bauhaus, che ha anticipato Jonathan Milan e Kevin Vauquelin. L’azzurro è rimasto attardato in uscita dalla curva verso sinistra che immetteva nel rettilineo e dopo non c’è stato più spazio per rimontare nonostante la classica volata di potenza. Cinque gli italiani in top ten con Bettiol quarto, Vendrame quinto, Velasco sesto e Caruso settimo. Giovedì è in programma la quartada Arrone a Giulianova e il finale promette ancora scintille con un arrivo in leggera salita dove la potenza e l’agilità la faranno da padrone. Sommarioe dove vederla in tv ...