Tirreno-Adriatico 2024 | tappa 3 | Bauhaus beffa Milan Ordine d' arrivo e classifica

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gualdo Tadino, 6 marzo– La3 dellatermina ancora con una volata, che stavolte vede la maglia ciclamino Jasper Philipsen fuori causa per una caduta cagionata proprio da una sua manovra in curva: per il belga torna quindi in voga per un pomeriggio il vecchio soprannome di 'Jasper Disaster'. A far festa è così il velocista che non ti aspetti, Phil, che batte di potenza e per pochi centimetri il suo ex compagno di squadra Jonathan, che si consola diventando il nuovo leader dellaa punti. L'incrocio del destino tra Bahrain Victorious e Lidl-Trek vede in Damiano Caruso un personaggio cruciale: il siciliano tira infatti la volata al tedesco, al secondo successo complessivo nella Corsa dei Due Mari, ...