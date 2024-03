Tirreno-Adriatico 2024 | risultati e classifica terza tappa | ordine di arrivo | Bauhaus batte Milan

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ie ladelladella: ecco l’didella frazione odierna con partenza da Volterra ea Gualdo Tadino dopo ben 225 km. Fuga a due che parte quasi subito con Zoccarato e Stockli, i due arrivano addirittura a toccare 11? di vantaggio nei confronti del gruppo che inizialmente lascia fare. Una volta cominciato a ridursi il margine, il patavino della Bardiani stacca il compagno di fuga (subito riassorbito dopo essere passato per primo al traguardo volante) e va da solo, venendo ripreso soltanto a -25 dal traguardo. Dopo il GPM dei -15, iniziano le grandi operazioni dei velocisti e si formano i treni. All’ultima curva la clamorosa caduta che coinvolge ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Tirreno-Adriatico LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA 15.31 Con il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Tirreno-Adriatico LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA 15.41 ultimi ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Tirreno-Adriatico LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA 15.52 Terzo ... (oasport)

Evenepoel accusa Uci e EF per il divieto del casco: 'Lo avevano accettato due anni fa': Il campione belga si è lamentato per la messa al bando del casco da cronometro utilizzato dalla Soudal Quickstep ...it.blastingnews

VF Group Bardiani: la formazione per l’Istrian Spring Trophy: Mentre in Italia una formazione della VF Group Bardiani CSF Faizanè è impegnata nella Tirreno-Adriatico, altri 6 atleti si preparano a prendere il via all’Istrian Spring Trophy, a partire da questo gi ...lungoparma

Ciclismo, dietrofront sui "caschi spaziali": cosa succede: Gli avveniristici caschi utilizzati alla Tirreno-Adriatico potrebbero essere vietati o modificati secondo il regolamento dell'Unione Ciclistica Internazionale: ecco cosa può succedere e la risposta st ...ilgiornale