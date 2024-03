(Di mercoledì 6 marzo 2024) Per Tim è arrivato il momento di guardare il futuro ePietrosi prepara ad aprire unnella storia delle tlc italiane. Una maratona di due giorni che si apre mercoledì con la riunione del cda diper approvare il, la lista per il rinnovo dele il piano con la strategia al 2026 e prosegue domani, a Roma, con il Capital Market Day durante il quale i vertici del gruppo incontreranno gli analisti. "Apriremo uncompletamentee parleremo del futuro di Tim" aveva detto il manager in occasione della presentazione dei conti preliminari. La nuova Tim, se saranno confermate le attese, avrà una donna al vertice, Alberta Figari, candidata a sostituire Salvatore Rossi alla presidenza ...

Tim, oggi il cda su bilancio e board. L’ad Labriola: "Un capitolo nuovo": Per Tim è arrivato il momento di guardare il futuro e l’ad Pietro Labriola si prepara ad aprire un nuovo capitolo nella storia delle tlc italiane. Una maratona di due giorni che si apre mercoledì con ...quotidiano

Tim, i nomi dei papabili per il Board: Il processo di rinnovo del board di Tim sta raggiungendo una fase decisiva, con la lista di maggioranza quasi definita. oggi, verranno scelti 15 nomi da un elenco di 20 candidati selezionati attentame ...fortuneita

Tim: oggi in cda piano e lista, Alberta Figari in pole per presidenza: Milano, 6 mar. (askanews) – Tim svelerà oggi i numeri del nuovo piano strategico 2024-2026 e la lista del cda che sarà presentata all’assemblea dei soci del 23 aprile per il rinnovo del board. La list ...ildenaro