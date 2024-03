Tim ' libera di correre' | ricavi +3% nel 2024-26

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tim, senza la rete, dopo la cessione di Netco ma con Sparkle ancora inclusa nel perimetro, punta nei prossismi tre anni ain crescita del 3% medio annuo, un ebitda after lease di gruppo in aumento dell'8% medio annuo e a "un debito sostenibile e in ulteriore riduzione, con una leva (ovvero il rapporto debito/ebida, ndr) al 2026 attesa a 1,6-1,7 volte". Sono i punti cardine del piano dell'ad Pietro Labriola, approvato all'unanimità dal cda, per il-2026 battezzato 'Free to Run'

19 Sì, 2 No e 11 astenuti, con questi numeri il Consiglio provinciale di Trento ha dato il via libera al disegno di legge 11, promosso dall'assessore ... (ilgiornaleditalia)

Tim, il cda candida Alberta Figari alla presidenza: Tim, la lista del Cda uscente candida Figari alla presidenza e Labriola come Ad. Che farà Vivendi in assembleainformazione

Tim, la lista del Cda uscente candida Figari alla presidenza e Labriola come Ad. Che farà Vivendi in assemblea: Nonostante ciò la lista approvata oggi è comunque composta da 15 candidati, nel caso in cui l’assemblea dei soci non desse il via libera alla riduzione e confermasse l’attuale numero di consiglieri.firstonline.info

Tim, il Cda presenta la lista per il nuovo board: Figari presidente, Labriola ad: Via libera dal consiglio di amministrazione di Tim alla lista per il rinnovo del board. Tra i nomi figura Pietro Labriola, attuale ad della telco e indicato per lo stesso ruolo, con Alberta Figari ...primaonline