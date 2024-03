“Ti sparo in testa | sono un Diomede” | l’inviato Vittorio Brumotti minacciato di morte a Bari durante un servizio sui parcheggi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nuove minacce diperdi Striscia la Notizia è un “giustiziere” delo selvaggio e si aggira per le città lasciando delle finte ‘cacchine’ sul tettuccio dei mezzi che commettono irregolarità nei posteggi: nelle scorse ore ha avuto un acceso diverbio proprio con un cittadino pugliese che ha colto ‘in flagrante’uno dei suoi giri. “Ma sai chiio? Spegni la telecamera che te la spacco.un, se non lo sai te lo ridico – gli ha detto il conducente di un’autoata dove non poteva – Che cosa vuol dire? Vuol dire che tiin“. L’uomo in questione, che ha implicitamente fatto intendere di appartenere ad una ...

