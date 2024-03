Tesla sabotata da Vulkangruppe | un gruppo di estrema sinistra

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ieri c’è stato un enorme scandalo, una notizia che ha fatto raddrizzare le orecchie agli appassionati dell’azienda di Elon Musk.è statada, undi anarchici diIn Germania continua a scatenarsi il caos con questodi terroristi, che hanno deciso di colpire ancora una volta. In seguito ad un altro attacco da parte dell’organizzazione, laè stataproprio dai famosi, scatenando lo scompiglio e il caos. Ilavrebbe infatti scatenato un incendio e interrotto l’alimentazione della corrente dell’intero distretto di Order-Spree, nel comune germanico di Gosen-Neu Zittau. L’incendio ha interrotto i lavori all’interno ...

