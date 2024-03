Sassari, 6 mar. - (Adnkronos) - Questa mattina ad Olbia (Sassari), la Polizia, in stretto raccordo con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio ... (liberoquotidiano)

Sassari, 6 mar. – (Adnkronos) – Questa mattina ad Olbia (Sassari), la Polizia, in stretto raccordo con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione ? Servizio ... (calcioweb.eu)

Terrorismo, denaro a milizie di Bashar al-Assad: arrestati 2 siriani a Olbia: Tali milizie avrebbero utilizzato nella loro lotta metodi che prevedono l'uso indiscriminato della violenza, incuranti del coinvolgimento di civili inermi ...adnkronos

POLIZIA DI STATO – SASSARI * « ARRESTATI DUE SIRIANI PER Terrorismo INTERNAZIONALE: Questa mattina ad Olbia (SS), la Polizia di Stato di Sassari, in stretto raccordo con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno, ...agenziagiornalisticaopinione

Fondi a milizie anti Assad, arrestati ad Olbia due siriani: AGI - Due uomini, di origine siriana, sono stati arrestati questa mattina ad Olbia con l'accusa di Terrorismo internazionale ... dedita all'hawala con cui effettuavano rimesse di denaro dall'Italia ...agi